As autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira desativaram hoje o Plano de Contingência para a Gripe, que vigorava desde 31 de janeiro, considerando a diminuição da atividade viral, embora haja a registar mais uma morte esta semana.

"Verificou-se uma diminuição da atividade gripal e relativamente à procura dos serviços de saúde com urgência houve também uma diminuição no número de atendimentos e não se verificaram novos internamentos em unidades de cuidados intensivos", disse Bruna Gouveia, vice-presidente o Instituto da Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE), em conferência de imprensa, no Funchal.

A responsável referiu, que perante estes dados, o Plano de Contingência para a Gripe foi desativado.

Há, no entanto, a assinalar a morte de um homem de 68 anos, ocorrida a 28 de fevereiro, que se encontrava internado há 44 dias e sofria de múltiplas patologias, elevando assim para cinco o número de mortes motivadas pela gripe na região autónoma durante a presente época gripal.

"Desde a ativação do Plano de Contingência, no dia 31 de janeiro e até 01 março, registámos ao nível dos cuidados de saúde primários nos três centros de gripe [instalados em três centros de saúde no Funchal e Machico] 1.314 atendimentos, com uma procura diária decrescente", disse, por seu lado, a diretora clínica do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

Regina Rodrigues vincou que na última semana foram assistidos em média cinco doentes nos centros de gripe e oito no serviço de urgência do Hospital Central do Funchal.

"Registámos apenas um novo internamento hospitalar, sendo que hoje estão internados apenas dois doentes com gripe, uma criança de 14 anos e um homem de 45 anos", informou.