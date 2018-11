De acordo com o Instituto, o aviso laranja para a agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura, vai vigorar entre as 12:00 de hoje e as 12:00 de segunda-feira.

As costas sul e norte do arquipélago estão ainda sob aviso amarelo para a precipitação e vento forte.

Também Porto Santo se encontra sob aviso amarelo para a agitação marítima até às 18:00 de segunda-feira.

As autoridades alertaram já na sexta-feira para as previsões de agravamento do estado do mar na Madeira, com vento forte e ondas que podem atingir os 11 metros na costa norte a partir da madrugada de hoje.

Num comunicado conjunto, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional apontam que estas condições adversas podem atingir as ilhas da Madeira e Porto Santo, sendo o alerta dirigido sobretudo “à comunidade marítima que se encontra no mar” e à população que usualmente frequenta as zonas costeiras ao logo da faixa litoral.

Já em Portugal continental, dez distritos vão estar, igualmente, entre hoje e segunda-feira sob aviso laranja e amarelo devido também à previsão de agitação marítima forte.

De acordo com o Instituto, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja (ente as 21:00 de hoje e as 12:00 de domingo) devido à previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.