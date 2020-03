“Acho que está tudo decidido”, afirmou Miguel Albuquerque, numa conferência de imprensa destinada a anunciar a intensificação de medidas de prevenção na Madeira, na sequência da declaração pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da situação de pandemia do Covid-19.

O governante considerou que estão reunidas “todas as condições para continuar a trabalhar na saúde pública com estabilidade” no arquipélago, depois da polémica que surgiu devido à nomeação do ortopedista Mário Pereira, ex-deputado do CDS no parlamento regional, muito contestada pelos diretores de serviços do Sesaram.

Trinta e três responsáveis chegaram mesmo a pedir a demissão do cargo.

Miguel Albuquerque disse que a nova escolha para a direção clínica “foi uma decisão que resultou do diálogo entre o secretário regional da Saúde da Madeira, os médicos e as direções clínicas”.