Paulo Cafofo (E), cabeça de lista do Partido Socialista (PS) às eleições legislativas regionais da Madeira, durante uma ação de campanha no centro da cidade do Funchal, 21 de março de 2025. As eleições legislativas, as terceiras em cerca de um ano e meio, decorrem em 23 de março com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP. GREGÓRIO CUNHA/LUSA

