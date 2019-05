"Não nos revemos, nem a Comissão Nacional da UNESCO se revê no relatório da IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza", afirmou o responsável, no âmbito de uma reunião da Rede de Património Mundial de Portugal, que decorre no Funchal.

A IUCN apresentou um relatório, no início do ano, onde baixa a classificação do estado de conservação da laurissilva, que é património natural da humanidade desde 1999, para "preocupações significativas", numa escala com quatro níveis: bom; bom, com preocupações; preocupações significativas; e crítico.

As autoridades regionais referem que a UNESCO - entidade responsável pela atribuição do estatuto - não encomendou qualquer relatório, vincando também que não foram auscultadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

"Existem problemas, sim senhor, mas o nosso argumento é que devemos manter a classificação de estado de conservação bom, com algumas preocupações", disse Paulo Oliveira, realçando que o relatório resultou de um "erro de metodologia" da IUCN e não de um erro de gestão da floresta madeirense.