Sobre as eleições, o presidente do Aliança disse que o ato eleitoral de domingo “acaba, quase de certeza, com um ciclo, um ciclo de uma maioria absoluta monocolor”.

“E a votação é muito imprevisível. Como é que os madeirenses perante isto tudo vão reagir e distribuir os seus votos? Estudos apontam para a possibilidade de elegermos representação e é isso que espero que aconteça”, frisou.

Para o líder partidário, “a Madeira e a assembleia regional ganharão muito se tiverem uma pessoa com a qualidade do Joaquim Sousa”.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem no domingo, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.