“As doenças do aparelho respiratório são uma das principais causas de morte em Portugal, representando 12,2% da mortalidade de Portugal [continental] e 20,3% na região Autónoma da Madeira”, disse, durante a apresentação da Estratégia Regional para as Doenças Respiratórias Crónicas, no Funchal.

Estes números, aliados aos cerca de 10 mil casos conhecidos na região de afetados pela doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), levaram à criação da estratégia de combate hoje relevada.

“Nós temos conhecimento de que existem aproximadamente 10 mil utentes na região com esta patologia e que consomem muitas idas às urgências e terapêuticas cada vez mais onerosas”, afirmou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Dados do Inquérito Nacional de Saúde mostram que em 2014, em Portugal, cerca de 1,8 milhões de pessoas com 15 ou mais anos fumavam (20%) e 1,5 milhões faziam-no diariamente (16,8%).