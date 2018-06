A MadreMedia foi premiada na categoria de Inovação Editorial nos Prémios Meios & Publicidade de 2018. Da ideia ao prémio foram cinco horas de transmissão em direto através da Internet nas autárquicas de 2017. A quem agradecer? Às 600 mil pessoas que aceitaram o desafio e nos acompanharam noite dentro até aos resultados finais.

Meses antes das eleições autárquicas de 2017, propusemo-nos a fazer algo inédito: a primeira cobertura inteiramente digital de eleições políticas em Portugal. Resultados em tempo real, debates e ligações em direto a algumas das principais sedes de campanha. E foi o que fizemos.

Esta foi a ideia premiada nos Prémios Meios & Publicidade de 2018, tendo sido galardoada com o Bronze na categoria de Inovação Editorial.

Os resultados desse dia ficaram na história do SAPO24: no dia 1 de outubro de 2017, mais de 600.000 pessoas acederam ao SAPO24, o que resultou em mais de 1 milhão de visitas ao site. A duração média de cada visita foi superior a 10 minutos (um tempo de permanência acima da média nos sites de informação) e na página de Facebook do SAPO24 onde decorreu o live stream da emissão (com os debates, as ligações ao exterior e a comunicação dos resultados), estiveram quase sempre mais de 2 mil pessoas a assistir em direto, ao longo da noite.

Este é o primeiro prémio da história da MadreMedia, empresa de media independente responsável pela gestão editorial do SAPO24, mas também por outros projetos como a série de televisão The Next Big Idea.

E agora? É trabalhar para o próximo.