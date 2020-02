A informação foi avançada pela AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), empresa que gere os aeroportos espanhóis.

“Atrasos no aeroporto Adolfo Suarez, Madrid-Barajas, devido à possível presença de drones nas imediações”, partilhou a ENAIRE, gestora da rede aérea na sua conta de Twitter.

As descolagens e aterragens no Aeroporto Adolfo Suárez, em Barajas, foram, desta forma, canceladas por motivos de segurança.

Escreve o El País que a decisão foi tomada pouco depois das 12h30 (11h30 em Lisboa), após a denúncia feita por vários pilotos da presença desses dispositivos nas proximidades das pistas.

Na sua conta de Twitter, a Agência de Segurança Aérea do Estado (AESA) escreveu que "voar com drones nas proximidades de um aeroporto é uma infração grave e as penalidades podem chegar aos 90.000 euros".