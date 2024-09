"Hoje eu digo, a suposta abelha-rainha ficou sem abelhas e está a preparar as malas da marca Gucci (...) Está a preparar-se para sair também", disse Maduro, criticando a participação hoje nas manifestações convocadas por Machado, tanto na Venezuela como em várias cidades do mundo, dois meses após as eleições questionadas.

"Hoje, 60 dias depois, vimos em mais de 200 cidades da Venezuela o povo de verdade, o povo de carne e osso, e o enxame que chamaram não teve abelhas, nem a que se diz rainha apareceu", ironizou, referindo-se às pequenas concentrações da oposição.

Machado, que está na clandestinidade após denunciar fraude nas eleições, convocou assembleias de vizinhos no que chamou de uma nova fase de protesto, visando proteger os opositores da "brutal repressão" pós-eleitoral.

Na sexta-feira, numa entrevista à AFP, a líder opositora afirmou que não planeia deixar o país, como fez o adversário eleitoral de Maduro, o ex-diplomata Edmundo González Urrutia, que se exilou na Espanha.

"Estou onde me sinto mais útil para a luta, na Venezuela", disse Machado. "Estou aqui, a acompar os venezuelanos numa luta que continua, que é muito maior do que qualquer um de nós", acrescentou.