Bibaa Henry e Nicole Smallman foram dadas como desaparecidas a 6 de junho de 2020, um dia antes de amigos terem descoberto os seus corpos num parque em Wembley, no norte de Londres, depois de terem organizado o seu próprio grupo de busca.

Nessa altura, os agentes da polícia Deniz Jaffer e Jamie Lewis foram enviados para vigiar o local. Enquanto lá estavam, tiraram fotografias, algumas mostrando os corpos das duas mulheres. Depois, partilharam-nas em dois grupos do WhatsApp, chamando às vítimas “pássaros mortos”. Cada um deles foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em 2021.

Agora, Mina Smallman, a mãe das duas mulheres, disse ao programa Today da BBC Radio 4 que perdoa o assassino, mas não os polícias.

Embora reconheça "que o que eles fizeram não foi tão mau como assassinar", considera que os polícias "violaram ainda mais" as duas mulheres assassinadas.

Apesar de tudo, Smallman, que se tornou uma defensora da segurança das mulheres, diz que continua a ter fé na polícia, apesar das ações de Jaffer e Lewis.

“É uma daquelas coisas que as pessoas podem não compreender. A maioria dos polícias são boas pessoas. Sou convidada por diferentes polícias de todo o país para falar com eles sobre a minha experiência”, exemplificou.

“É isto que faço e sei que me está a manter viva. Sinto-me muito honrada por conhecer os pais e os grupos de mulheres que apoiam as vítimas, as sobreviventes da agressão masculina. A reação que recebo depois de falar aquece-me o coração, porque penso que não o estou a fazer só por mim. Estou a fazê-lo por elas”.