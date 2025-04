A polícia do Sri Lanka deu início a uma investigação após a circulação, nas redes sociais, de uma fotografia que alega mostrar a relíquia do dente de Buda, atualmente em exibição pública no Templo do Dente, na cidade de Kandy, conta o The Guardian.

A relíquia, que está em exposição pela primeira vez desde 2009, é um dos objetos mais venerados do budismo e um símbolo nacional de soberania para o povo cingalês.

Para muitos, a relíquia — que se crê ser o canino esquerdo de Buda — transcende o valor religioso: representa também a continuidade histórica e espiritual do Estado. Segundo a tradição, quem detém a relíquia detém legitimidade para governar o país.

Assim, os procedimentos de segurança durante o evento são extremamente rigorosos: os fiéis são revistados antes de entrar na área sagrada, é proibido o transporte de sacos ou volumes e o uso de telemóveis é totalmente interdito.

A imagem que se tornou viral nas redes sociais poderá ter sido captada no interior do templo, durante a atual exibição, o que levantaria sérias questões quanto à eficácia das medidas de segurança implementadas.

A Divisão de Investigação Criminal vai averiguar a autenticidade da imagem. Em comunicado oficial, a polícia indicou que os investigadores irão determinar se a fotografia foi efetivamente tirada durante o evento em curso ou se se trata de uma montagem digital. A presença de agentes à paisana no interior do templo foi também confirmada por fontes policiais, numa tentativa de reforçar a vigilância sem perturbar o ambiente religioso.

As autoridades não adiantaram uma previsão para a conclusão da investigação, mas alertaram que qualquer violação das regras de segurança será tratada com a máxima seriedade.

A exposição da relíquia teve início este mês e tem atraído multidões impressionantes. Só no primeiro dia, estimou-se que cerca de 125 mil pessoas passaram pelo templo durante as duas horas e meia em que as portas estiveram abertas. Nos dias seguintes, o horário foi alargado para cinco horas e meia diárias, com a mostra a decorrer até ao próximo dia 27 de abril.

O Templo do Dente, Património Mundial da UNESCO, é um dos locais mais sagrados do budismo Theravada. Localizado no coração de Kandy, tem sido, ao longo dos séculos, um destino de peregrinação essencial para milhões de budistas de todo o mundo.