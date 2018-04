A mulher suspeita de ter esfaqueado mortalmente a filha recém-nascida na noite de segunda-feira em Corroios, no Seixal, bem como a tia da bebé, vão ficar em prisão preventiva, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, as duas mulheres foram hoje ouvidas em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Almada, ficando ambas em prisão preventiva, tendo sido transportadas para o Estabelecimento Prisional de Sines.

A mãe da bebé estava hospitalizada no Hospital Garcia de Orta (Almada, também no distrito de Setúbal) desde segunda-feira e teve hoje alta hospitalar.

Num comunicado divulgado esta tarde, a Polícia Judiciária de Setúbal confirma a detenção das duas irmãs gémeas e adianta que sobre elas recaem "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado".

A Polícia Judiciária refere ainda que os factos tiveram lugar cerca das 21:30 de segunda-feira na residência das duas mulheres detidas, quando, "na sequência do parto de uma menina, a progenitora, com a colaboração da irmã gémea, golpeou a recém-nascida com uma arma branca, provocando-lhe morte imediata".

Contactado pela agência Lusa, o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal, Vítor Paiva, disse que os elementos recolhidos nas diligências já efetuadas permitiram concluir que as facadas que vitimaram a criança recém-nascida foram desferidas pela mãe.

Vítor Paiva acrescentou que da parte da irmã gémea da mãe da bebé, que acompanhou o parto desde o início, também houve "condutas relevantes em termos criminais".

Essas condutas justificaram a sua detenção, mas o diretor escusou-se a adiantar mais pormenores.

O crime ocorreu num prédio da avenida Vieira da Silva.

O alerta foi dado pouco depois da meia-noite de terça-feira, mas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, quando os Bombeiros Voluntários da Amora chegaram ao local a criança já não apresentava sinais de vida, tendo o óbito sido confirmado no local por uma equipa de emergência médica.