Numa investigação liderada pela Agência Australiana de Proteção contra Radiação e Segurança Nuclear (Arpansa), foi feita uma revisão sistemática que examinou mais de 5.000 estudos, sendo priorizados os mais rigorosos cientificamente e excluídos os estudos fracos.

A análise final incluiu 63 estudos de observação em humanos publicados entre 1994 e 2022, passando a ser “a revisão mais abrangente até o momento”, disse o principal autor da revisão, o professor associado Ken Karipidis, ao jornal britânico The Guardian.

“Concluímos que as evidências não mostram uma ligação entre telemóveis e o cancro cerebral ou outros tipos de cancro de cabeça e pescoço”, acrescenta.

Publicada na quarta-feira, a revisão concentrou-se em cancros do sistema nervoso central (incluindo cérebro, meninges, hipófise e ouvido), tumores de glândulas salivares e tumores cerebrais, não encontrando nenhuma associação geral entre o uso de telemóveis e cancro, nenhuma associação com o uso prolongado (se as pessoas usam telemóveis por 10 anos ou mais) e nenhuma associação com a quantidade de uso de telemóveis (o número de chamadas feitas ou o tempo gasto).