O comandante Noel Afonso afirmou à Lusa que ainda estão a fazer o levantamento de todo o distrito, mas que é certo que “a maior parte das escolas não vai abrir no distrito”.

A Câmara de Bragança já informou hoje que os estabelecimentos de ensino do concelho deverão permanecer encerrados durante todo o dia devido à acumulação de neve que “impede a circulação em segurança de viaturas e peões, tanto no meio urbano como no meio rural”.

Tanto o CDOS como a GNR confirmaram à Lusa que há um acidente com um camião no troço da A4 correspondente à Autoestrada Transmontana, na zona de Rio Frio (Bragança).