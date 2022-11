A erupção começou na noite de domingo na caldeira do vulcão na Ilha Grande, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Ao início da manhã de hoje, o USGS referiu que os fluxos de lava estavam contidos na área do cume e não ameaçavam as comunidades próximas.

A agência norte-americana alertou que os residentes sob risco de fluxos de lava de Mauna Loa devem rever os seus preparativos para a erupção. Os cientistas já estavam em alerta devido a um recente pico de terramotos no cume do vulcão, que entrou em erupção pela última vez em 1984.

Partes da Ilha Grande estão sob um alerta de cinzas emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu, que previu que 0,6 centímetro de cinzas se poderiam acumular em algumas áreas.

Mauna Loa é um dos cinco vulcões que constituem a ilha do Havai (a ilha do Havai é a maior do arquipélago havaiano, tendo assim dado nome ao estado norte-americano do Havai).

Com 4.169 metros acima do nível do mar, é muito maior em relação ao vulcão Kilauea, que entrou em erupção e destruiu 700 casas num bairro residencial em 2018.

Algumas das suas encostas são muito mais íngremes que as do Kilauea e por isso, quando entra em erupção, a sua lava pode fluir muito mais rapidamente.

Durante uma erupção de 1950, a lava da montanha viajou 24 quilómetros até ao oceano em menos de três horas.