De acordo com dados da PSP disponibilizados ao Jornal de Notícias, entre 2018 e abril deste ano desapareceram em Portugal 1446 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Destas, 115 nunca mais foram encontradas.

Contudo, nem todos os desaparecimentos de idosos são comunicados à PSP, já que a GNR também faz esse acompanhamento — mas não tem esses números sistematizados.

O desaparecimento de idosos recuou durante a pandemia, devido ao facto de as famílias permanecerem mais em casa. Mesmo assim, em 2020 desapareceram 206 idosos, 12 nunca foram localizados. Mais recentemente, em 2023, desapareceram 246 pessoas e 59 continuam em paradeiro desconhecido.

E os números continuam. "No primeiro quadrimestre de 2024, foram registados 79 desaparecimentos, dos quais 67 já foram localizados", disse a PSP ao JN.

Mas os aparecimentos podem não ser sempre positivos, já que a PSP não regista o estado em que estavam as pessoas quando foram encontradas. Assim, não se sabe "se foram encontradas com algum tipo de ferimento ou, infelizmente, sem sinais vitais".

“Estou Aqui! Adultos”

Além de fazer o acompanhamento de crianças através de uma pulseira que possui um código para facilitar o reencontro com a família, a PSP faz também o mesmo serviço com adultos. Qualquer pessoa a partir dos 15 anos pode usufruir deste apoio, para isso só tem de completar a inscrição no programa "Estou Aqui! Adultos".

Para os idosos, esta pode ser uma forma de sinalizar "uma pessoa adulta momentaneamente desorientada (inconsciente ou com perturbação da referência espaciotemporal)". Desde 2015, data de início do projeto, já foram ajudadas 73 pessoas.

O programa "é absolutamente gratuito para todos os cidadãos". Assim, não tem "custos de adesão, manutenção, reinscrição ou qualquer outro".

Segundo o site, "a pulseira fica ativa entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Depois disso, é necessário fazer novo pedido através do site". Até agora, de acordo com os dados da PSP indicados ao jornal, atualmente há 4801 pulseiras ativas, a nível nacional.

"A adesão das famílias a este programa tem permitido rapidamente resolver diversas ocorrências que, de outra forma, demorariam mais tempo a solucionar, face à natural desorientação e dificuldade em disponibilizar informação aos polícias que permita o contacto com as famílias", é referido.