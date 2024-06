Ir de férias com os miúdos pode ser um desafio, principalmente quando há a possibilidade de os perder de vista em locais com muitas pessoas. Seja na praia ou na cidade, a PSP quer "facilitar o reencontro" nestes casos, através do programa "Estou Aqui! Crianças", destinado a menores entre os dois e os 15 anos. E para isso basta ter uma pulseira. Saiba tudo aqui.

