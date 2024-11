A Rede de Empresas de Assistência na Estrada (REAC) de Espanha enviou para as zonas afetadas pelas inundações de Valência 70 gruas e 100 pessoas, que estão a atuar em coordenação com a Unidade Militar de Emergências (UME) das Forças Armadas, removendo veículos das zonas rastreadas pelas equipas de resgate.

Segundo a coordenadora da REAC, Sonia Luque, citada pela agência de notícias EFE, a estimativa é de que mais de 100 mil veículos tenham ficado afetados pelo temporal.

O temporal de terça-feira da semana passada deixou milhares de carros amontoados em estradas, ruas e parques de estacionamento das cidades da região de Valência, muitas vezes empilhados uns nos outros em verdadeiras montanhas de veículos, naquilo que é já uma das imagens mais associadas a estas inundações.

Após quase uma semana, a coordenação nos trabalhos para a limpeza e remoção dos carros das vias e recintos em que permanecem melhorou e está hoje a funcionar melhor e de forma mais ágil, disse Sonia Duque à EFE.

A REAC está a trabalhar em coordenação com os serviços de emergência e limpeza no terreno e os carros estão a ser removidos e levados para espaços entretanto criados para esse objetivo, em diversos pontos de Valência, assim como para os centros de abate de veículos da região.

Além da REAC, estão no terreno, com gruas e a colaborar com as autoridades, as empresas de abate de carros da Comunidade Valenciana, cuja associação alertou já que a gestão de tantos veículos danificados ou para desmantelamento terá de contar com o apoio de outras regiões autónomas espanholas, por não haver recursos suficientes na região para uma resposta desta dimensão.

Todas as associações e empresas que estão no terreno a remover carros danificados pelo temporal têm ainda a missão de fazer a ligação com os seguros, para serem iniciados processos de registo e de contacto com os proprietários.

Segundo o Ministério da Economia de Espanha, será feita uma ficha para cada carro, com o objetivo de agilizar procedimentos e pagamentos de indemnizações.

Ainda segundo o ministério, o Consórcio de Compensação de Seguros já recebeu cerca de 46 mil pedidos de indemnizações por causa deste temporal, sendo que metade dos pedidos são relativos a carros.

O leste de Espanha, em especial a região de Valência, foi atingido na terça-feira por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século, disse no sábado o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que reconheceu haver uma “situação trágica”.

Além dos mais de 210 mortos confirmados até agora, dezenas de famílias continuam a procurar pessoas desaparecidas, segundo as autoridades.

Além das vítimas mortais, o temporal causou danos em infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes.