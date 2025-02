As organizações já entregaram a carta aos organizadores da cimeira 'AI Action Summit', que decorre até terça-feira em Paris, apresentando quinze exigências e sugerindo caminhos práticos e o mínimo necessário para mitigar os danos contínuos da IA nas economias, sociedades e planeta partilhado, explica a associação Zero em comunicado divulgado dias antes do início do encontro.

Na missiva apelam aos decisores para que dediquem todos os meios necessários para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis em toda a cadeia de abastecimento da IA, e alertam para a urgência de pensar nos danos ambientais da IA e agir agora.

Na carta defendem que é crucial ter participação pública nas decisões sobre para que é utilizada a computação e em que condições, destacando que o ativismo climático e ambiental não deve ser criminalizado.

Também lembram que a transparência deve ser significativa e que a informação publicamente acessível sobre as implicações sociais e ambientais da infraestrutura de IA proposta deve ser fornecida ao público antes de esta ser construída ou dimensionada.

"Os signatários reforçam a necessidade de rejeitar soluções falsas e enganosas e, em vez disso, oferecer caminhos práticos para alinhar a IA dentro dos limites planetários", destaca o comunicado.

A IA nunca poderá ser uma solução climática se funcionar com combustíveis fósseis e for utilizada para extrair petróleo e gás, alertam, constatando que a crescente procura de eletricidade está a levar as infraestruturas energéticas ao seu limite, prolongando e intensificando a dependência dos combustíveis fósseis, agravando os impactos climáticos e prejudicando compromissos para limitar o aquecimento global.

Os signatários da carta frisam ainda que a infraestrutura de IA, como os centros de dados, deve ser alimentada por energia renovável nova e adicional que suporte uma transição energética mais ampla.

As organizações que assinaram a carta são das áreas da justiça ambiental e climática, direitos humanos, tecnologia e infraestruturas de código aberto, direitos digitais, tecnologia feminista, ou federações como a Beyond Fossil Fuels, Climate Action Network (CAN) Europe, ECOS e European Environmental Bureau.

Outros subscritores, segundo a associação ambientalista Zero, são a AI Now, Athena Coalition, European Digital Rights (EDRi), Amnistia Internacional, Association for Progressive Communications (APC) e La Quadrature du Net.