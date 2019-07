Segundo o relatório, publicado hoje, o país mais perigoso no ano passado para os ativistas e líderes indígenas que defendem as suas terras foi as Filipinas, com 30 assassinatos, segundo a organização, substituindo o Brasil no topo da lista.

Em segundo aparece a Colômbia, com 24 mortes em 2018, e a Índia, com 23. Por outro lado, a Guatemala, com 16 assassinatos confirmados, é o país com mais mortes em relação ao número de habitantes.

No entanto, para além das 164 mortes confirmadas, é necessário considerar também o número impossível de calcular de ativistas que foram silenciados em todo o mundo por meio de violência, intimidação e uso ou modificação de leis anti-manifestação.

"É um fenómeno que pode ser visto em todas as partes do mundo. Os defensores do ambiente e da terra, dos quais um número significativo são representantes dos povos indígenas, são considerados terroristas, criminosos ou delinquentes por defenderem os seus direitos", denuncia no informe Vicky Tauli-Corpuz, relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas da ONU.