Os números são assustadores. Os mortos já chegaram aos milhares e teme-se que este sismo seja um dos piores de sempre, na Turquia.

Um abalo de 7,8 graus, na escala de Richter, provocou uma autêntica tragédia não só em solo turco, como também na Síria. Na Turquia, contudo, a destruição foi mais avassaladora, com relatos da queda de quase 3000 edifícios em várias regiões do sul do país, de acordo com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

São vários os vídeos que circulam nas redes sociais da destruição de milhares de prédios e edifícios empresariais e teme-se que esta catástrofe seja ainda pior que aquela de agosto de 1999, quando morreram mais de 17 mil pessoas, naquele que é considerado, até hoje, o pior sismo na Turquia.