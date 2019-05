David Rua, um dos investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) envolvidos no projeto, disse hoje à Lusa que a solução vai ser testada, a partir de junho, nas casas de 100 clientes de Alcochete, 60 das Caldas da Rainha, 40 de Valverde, em Évora, e 14 de Mafra.

Já em outubro do ano passado, a EDP Distribuição anunciava que os "clientes interessados" deveriam inscrever-se, sendo que, após uma seleção, poderiam ver nas suas casas "sem quaisquer custos" eletrodomésticos inteligentes, não só durante a fase de teste, "mas também depois da fase de demonstração".

Com o objetivo de "otimizar os equipamentos existentes no ambiente doméstico" tendo em vista a redução dos consumos de energia e, consequentemente, do valor das faturas de eletricidade, esta solução foi desenvolvida no âmbito do projeto europeu Integrid, aprovado pela Comissão Europeia e financiado em cerca de 15 milhões de euros, dos quais 5,7 milhões são destinados a Portugal.

Segundo o investigador, a tecnologia, "semelhante a uma pequena 'box'", é ligada à rede doméstica ('wi-fi') e permite a supervisão dos consumos diários, semanais, mensais ou anuais de cada eletrodoméstico através de uma aplicação móvel, também desenvolvida como parte integrante da solução.