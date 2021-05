“A violência em comícios é absolutamente inaceitável”, disse Barbara Slowik, oficial da polícia alemã citada pela agência France Presse, falando em, pelo menos, 20 policias ligeiramente feridos.

No total, cerca de 30.000 pessoas marcharam no Dia do Trabalhador em várias manifestações ao longo do dia na capital alemã, a maioria das quais ocorreu de forma pacífica.

Foi à noite que a situação ficou tensa quando, segundo a polícia, as forças de segurança dispersaram uma manifestação da extrema-esquerda, o “Bloco Negro”, cujos membros não respeitaram as restrições de saúde relacionadas com a pandemia de covid-19.

“Conflitos violentos” ocorreram com manifestantes lançando garrafas ou pedras contra a polícia e incendiando contentores de lixo ou paletes de madeira na estrada, disse a oficial da polícia de Berlim.

“A situação [de conflito] aumentou, mas foi rapidamente controlada”, disse.

Mais de vinte manifestações foram organizadas no 1.º de maio na capital alemã, com palavras de ordem sobre temas como o aumento das rendas, a política de migração e a oposição a medidas restritivas ligadas à pandemia.

A polícia de Berlim tinha destacado para as ruas cerca de 5.600 agentes para acompanhar as manifestações do Dia do Trabalhador.