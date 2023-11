“Até agora, mais de 200 mil refugiados afegãos foram repatriados”, disse o ministro do Interior, Sarfraz Bugti, à agência de notícias alemã DPA.

Ainda de acordo com o responsável, o processo está a decorrer sem problemas em todos os postos fronteiriços de Khyber Pakhtunkhwa e Baluchistão, as duas províncias que fazem fronteira com o Afeganistão.

Nas últimas semanas, mais de 160 mil refugiados atravessaram a fronteira a partir de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, e mais de 50 mil deixaram o Paquistão a partir do Baluchistão, no sudoeste.

De acordo com dados oficiais, cerca de 4,4 milhões de refugiados afegãos vivem no Paquistão, 1,7 milhões dos quais sem documentos válidos.

O Governo paquistanês deu há cerca de um mês um ultimato a todos os imigrantes em situação irregular para que abandonassem o país até 31 de outubro, uma ordem que afetou particularmente os cidadãos afegãos e que foi criticada por governos ocidentais e grupos internacionais de defesa dos direitos humanos.

A campanha de expulsão acelerou a 01 de novembro, após o fim do prazo para partir voluntariamente e evitar a deportação.

O Paquistão ordenou então a expulsão, após meses de tensões com os dirigentes talibãs do Afeganistão devido a ataques transfronteiriços que Islamabade atribuiu a militantes islâmicos que atuam a partir do lado afegão.