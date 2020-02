Desde que foi disponibilizada, em 07 de junho de 2019, a consulta online do estado do Pedido de Nacionalidade e até 30 de novembro, foram consultados perto de 70.000 processos.

De acordo com o ministério, “a consulta online do estado do Pedido de Nacionalidade permitiu uma poupança estimada de 11.500 horas de atendimento presencial e telefónico utilizada noutras tarefas”.

O MJ faz também um balanço dos processos de requisição, tramitação e obtenção do Cartão do Cidadão, afirmando que “os últimos dados recolhidos até fevereiro de 2020 revelam números muito positivos”.

Nos Espaços do Cidadão de Lisboa, Porto e Algarve foram tramitados 44.745 pedidos de renovação do Cartão do Cidadão, quase 5.000 por mês (4.971) nos últimos noves meses.

Através do Portal ePortugal, foram pedidos nos últimos sete meses 94.235 renovações online do cartão Cidadão, uma média de 13.462 por mês.

No Porto, a possibilidade de obter Cartão de Cidadão de forma muito urgente (no próprio dia ou seguinte), disponibilizada desde julho de 2019, foi usada 7.542 vezes nos últimos seis meses.

No Centro de Entregas do Cartão do Cidadão e Passaporte do Areeiro (CEA), em Lisboa, foram atendidos, desde setembro, 14.299 cidadãos e 10.362 receberam o seu Cartão do Cidadão.

O ‘chatbot’ “RENE”, um assistente virtual disponibilizado no passado mês de novembro para auxiliar no agendamento do Cartão do Cidadão, ajudou mais de 1.200 cidadãos a esclarecerem as suas dúvidas, realizou 440 agendamentos e direcionou para a renovação online 500 utilizadores, segundo os dados do MJ.