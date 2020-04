Para assinalar a data, os crentes ortodoxos, que celebram a ressurreição de Cristo uma semana depois dos católicos e dos protestantes, que têm outro calendário, tinham programado festividades para diversos locais que ficaram quase desertos, à semelhança do que aconteceu em 12 de abril, quando as celebrações da Páscoa católica resultaram em locais de culto vazios, como aconteceu na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Na Rússia, o líder do Patriarcado de Moscovo, Kirill, que reivindica 150 milhões de fiéis no mundo, realizou uma missa à porta fechada na principal catedral da capital, após ter recomendado que as cerimónias fossem acompanhadas pela televisão a partir de casa.

A Rússia regista 42.853 casos de infeções pelo novo coronavírus, com 361 mortes.

“Esta terrível doença [covid-19] afetou o nosso povo, mas estamos juntos numa grande família de crentes ortodoxos”, referiu durante as celebrações.