Segundo relatos de pessoas presentes neste local, militantes palestinos invadiram o festival, realizado no deserto no sul de Israel para coincidir com o festival judaico de Sucot, e começaram a disparar. "Eram 50 terroristas que chegaram em carrinhas, vestidos com uniformes militares. Desligaram a eletricidade e de repente, do nada, dispararam em todas as direções", disse uma das testemunhas ao Canal 12 de Israel.

Milhares de pessoas tentaram fugir do local, correndo pelo deserto e nos seus carros, mas os militares, nos seus jipes, disparavam quando estes fugiam, salientaram algumas das pessoas que foram ao festival.

O Supernova não fica longe da Faixa de Gaza, de onde os combatentes do Hamas atravessaram ao amanhecer de domingo, tendo também feito dezenas de pessoas como reféns, levando mesmo algumas para Gaza, como reconheceu também a embaixada da China, que reportou o caso do rapto de uma cidadã chinesa.

Ainda de acordo com as últimas informações, haverão mais de 500 pessoas por localizar.