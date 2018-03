Os dados foram revelados hoje pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a propósito do Dia Nacional do Doente com AVC, que se assinala no sábado, que dá conta ainda de que Lisboa e Porto são os distritos com o maior número de encaminhamentos, com 692 e 635 casos, respetivamente.

Em terceiro e quarto lugar, as regiões que surgem com maior numero de casos de AVC registados e encaminhados pelo INEM são Braga, com 263 casos, e Setúbal, com 242.

A mesma estatística indica que os Hospitais de São José e de Santa Maria, em Lisboa, foram os que receberam mais casos de AVC encaminhados pela via verde do AVC: 294, no primeiro caso, e 260, no segundo.

Seguem-se os hospitais de Braga (250), de São João (233), no Porto, e Padre Américo, em Penafiel (189).

O AVC continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também a principal causa de morbilidade e de potenciais anos de vida perdidos no conjunto das doenças cardiovasculares.