Em risco máximo de incêndio estão mais de 30 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O que fazer para ter um verão seguro Portugal encontra-se no período crítico de incêndios rurais, que decorre entre os dias 1 de julho e 30 de setembro. Durante esta fase, importa redobrar as atenções quanto aos riscos. Estas são algumas das recomendações de prevenção: Consulte o risco de incêndio da sua área de residência aqui.

Prepare um kit de evacuação onde constem artigos essenciais a utilizar em caso de emergência, como os documentos mais importantes do agregado familiar, estojo de primeiros socorros, medicação habitual e água e comida não perecível, entre outras coisas

Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades;

Informe-se junto da sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal quanto à localização dos abrigos. Em caso de incêndio, siga estes passos: Ligue de imediato para o 112;

Se não correr perigo e possuir vestuário adequado (tipicamente roupa de manga comprida, botas e luvas), tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;

Se o incêndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gás e molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa.

Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

Consulte a lista completa de recomendações, aqui. Proibições: Durante o período crítico estão em vigor várias proibições para minimizar o risco de incêndio. Entre elas constam: Queimadas sem autorização municipal;

Utilização de fogareiros e grelhadores fora de espaços autorizados;

Fumar ou fazer lume em espaços florestais;

Lançar balões de mecha acesa e foguetes;

Veja a lista completa, aqui. Contactos: Linha de Emergência: 112

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: 800 246 246

GNR Trânsito: 808 201 855

Infraestruturas de Portugal: 707 500 501

Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

Os dados do IPMA indicam um desagravamento da situação meteorológica a partir de hoje, sobretudo na noite de hoje para terça-feira com a subida da humidade relativa, pelo que os índices de risco de incêndio deverão descer.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, por vezes acompanhados de trovoada.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado a predominar do quadrante sul, soprando temporariamente moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 75 quilómetros por hora até ao meio da tarde, e tornando-se do quadrante oeste a partir do meio da tarde.

Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral oeste e descida de temperatura, sendo acentuada da máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro e Castelo Branco) e as máximas entre os 24 (na Guarda, Viana do Castelo e Porto) e os 33 (em Santarém).

Arquipélago da Madeira em risco muito elevado de exposição aos UV

O arquipélago da Madeira apresenta hoje risco muito elevado de exposição à radiação UV, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também 14 distritos do continente e o arquipélago dos Açores, em risco elevado de exposição à radiação UV.

Ainda no continente, os distritos de Braga, Vila Real, Bragança e Viseu estão hoje com níveis moderados.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.