Os fornecedores vão entregar às instituições aderentes, em cada mês, a partir de agosto e até janeiro de 2021, “2.200 caixas de 50 máscaras e 6.000 caixas de 100 luvas”, entre outros EPI, revelou hoje à agência Lusa o presidente da UNITATE, Tiago Abalroado.

A central de negociação foi lançada, no início deste mês, pela UNITATE – Associação de Desenvolvimento da Economia Social, com sede em Vila Viçosa, no distrito de Évora, em parceria com um escritório de advogados.

As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do Alentejo identificaram a necessidade da central de negociação, mas foi a UNITATE, que preside à União Distrital das IPSS (UDIPSS) de Évora, que a lançou, por ser “uma entidade de âmbito nacional”.

Tiago Abalroado indicou que nove fornecedores apresentaram propostas para os diferentes EPI e que, tendo por base “a uniformização das propostas”, a central de negociação teve o preço como “único e exclusivo” critério para a seleção dos vencedores.

Os fornecedores que concorreram “enviaram as fichas técnicas” dos EPI e na comparação foi escolhido “o preço mais barato para cada um dos produtos”, referiu, adiantando que quatro empresas vão fornecer os vários equipamentos de proteção.