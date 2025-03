“Cerca das 22h00, os efeitos da tempestade Martinho começaram a causar grandes constrangimentos na rede elétrica, sobretudo na zona centro sul, progredindo progressivamente para norte, ao longo da madrugada de dia 20 [hoje]”, refere a E-Redes em resposta à agência Lusa.

De acordo com a empresa, a situação pior ocorreu pelas 1h00, quando 185 mil clientes ficaram com perturbações no fornecimento de energia.

“A esta hora [8h00] estamos com a rede mais estabilizada, face ao período noturno, mas ainda não conseguimos prever quando ocorrerá a reposição integral, algo que acompanharemos e informaremos melhor ao longo dia”, indicou a E-Redes.

A empresa diz ter ativado na quarta-feira o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, estando todo o dispositivo operacional dedicado ao estado de alerta em vigor, em estreita articulação com a proteção civil e demais autoridades.

A E-Redes adianta ainda que estão mobilizados no terreno 800 operacionais.

Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou até às 7h00 de hoje 4.214 ocorrências das quais 2.314 quedas de árvores, 1.169 quedas de estruturas, 643 limpezas de via, 45 movimentos massa e 38 inundações.

As regiões mais afetadas foram a Sub-Região da Grande Lisboa com 1.452 ocorrências, a Península de Setúbal com 456 e a Sub-Região do Oeste com 329.