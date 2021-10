Mais de 900 habitações ficaram danificadas no sábado pela passagem de um forte temporal, de vento e granizo, em oito municípios do estado do Paraná, no sul do Brasil, revelaram hoje as autoridades.

Segundo fontes oficiais, a Foz do Iguaçu foi a localidade mais afetada pela intempérie, com danos em 600 habitações, mas toda a região foi afetada, incluindo um corte de energia devido à queda de postes de fornecimento de eletricidade, que afetou cerca de 305.000 edifícios. A passagem do temporal pelo estado do Paraná, próximo da fronteira com a Argentina e o Paraguai, afetou ainda parcialmente o funcionamento da hidroeléctrica Itaipú Binacional.