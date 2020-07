A buzinar ininterruptamente, os carros percorreram a cidade durante a tarde, na defesa do Hospital dos Covões, tendo a ação começado no parque de estacionamento daquela unidade e terminado na Praça da Canção, onde decorreu um comício ‘drive in’, organizado por um grupo informal de profissionais de saúde.

Com uma parte das pessoas dentro dos carros, a substituir as palmas por buzinas, e uma outra parte fora, junto ao palco da Praça da Canção, vários intervenientes, a maioria profissionais de saúde, deram voz às suas preocupações em relação ao Hospital dos Covões, integrado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) em 2011.

A antiga diretora clínica do Hospital dos Covões Deolinda Portelinha foi uma das primeiras a subir ao palco, onde mostrou preocupação com aquilo que tem sido o passado recente do hospital, desde unidades com novas instalações que foram desmanteladas à rejeição da instalação da maternidade do CHUC na área daquele hospital.

"O hospital foi desativado em diversas áreas com prejuízo para a saúde de Coimbra e da região", frisou Deolinda Portelinha, notando que o ataque surgiu ao mesmo tempo que “passaram a florescer as [unidades de saúde] privadas" na cidade.

Também o antigo presidente do Conselho de Administração do Hospital dos Covões Rui Pato criticou o "desmantelamento" daquela instituição, considerando que aquilo que hoje se assiste nesta unidade hospitalar é apenas reflexo de algo que sempre viu desde o primeiro dia em que trabalhou lá como médico.

"Aquele hospital foi sempre alvo de um ataque soez por parte dos Hospitais da Universidade [de Coimbra]. Nunca tivemos solidariedade daquele hospital", afirmou, notando que, "pela primeira vez, Coimbra está a voltar-se para a margem esquerda [onde está situado os Covões]".

Para Rui Pato, o "desmantelamento dos Covões" não tem "lógica nenhuma" e "não vai trazer nada de bom à saúde" das populações.