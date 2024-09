A um dia do arranque do ano letivo, as escolas ainda procuram professores para mais de dois mil horários que continuam vazios, a maioria anuais, deixando cerca de 117 mil alunos sem aulas a, pelo menos, uma disciplina.

À porta da Escola Básica Joaquim Nicolau de Almeida, em Vila Nova de Gaia, deixa-se ficar a ansiedade associada ao ensino à distância e lá dentro prepara-se uma retoma das aprendizagens que será sem pressas. Fotos: FERNANDO VELUDO/LUSA © 2021 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.