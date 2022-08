O incêndio que se iniciou cerca das 03:00 de sábado, na localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, continua hoje a lavrar, tendo já chegado ao concelho de Manteigas e ao maciço central da Serra da Estrela, envolvendo a meio da tarde 396 operacionais, 115 meios terrestre e nove meios aéreos no seu combate.

Já o incêndio que deflagrou esta tarde, às 13:53, em Anobra, no concelho de Condeixa-a-Nova, está em fase de resolução desde as 16:35, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o fogo não ameaçou habitações. No combate às chamas estão ainda 200 operacionais, apoiados por 61 viaturas e quatro meios aéreos.

No total, segundo a ANEPC, estão no terreno a combater incêndios rurais 1.087 operacionais, 300 meios terrestres e 17 meios aéreos, havendo seis incêndios em curso, seis em resolução e 27 em fase de conclusão, num total de 39 ocorrências ativas.