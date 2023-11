Quem quiser ingressar no ensino superior vai poder escolher mais disciplinas para ter acesso à Universidade, de acordo com uma nova deliberação da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), a que o PÚBLICO teve acesso.

"Mais concretamente, passa a ser “permitida a fixação máxima de seis elencos alternativos de provas de ingresso”, ou seja, seis pares de disciplinas em vez dos três que têm sido a norma até agora. Esta alteração pode ser aplicada pelas instituições do ensino superior para a “candidatura à matrícula e inscrição nos anos lectivos 2025/2026 e 2026/2027 em todos os ciclos de estudo”, lê-se no artigo divulgado esta sexta-feira pelo diário.

Ainda de acordo com o Público, "o exame de Português passa também a estar incluído no menu das provas de ingresso posto à disposição de todas as oito áreas de estudos catalogadas", sendo que até ao momento esta disciplina não era levada em conta como prova de ingresso em Ciências, Matemática e Informática e a de Agricultura.