O CEI anunciou hoje a atribuição de mais 90 bolsas, concluindo a ronda final do concurso de 2022, em que foram selecionados 366 bolseiros para Prova de Conceito, seis dos quais em Portugal, que vão receber um financiamento complementar de inovação.

Nesta última ronda, foram selecionados os investigadores Edgar Gomes, do Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, em Lisboa, e Luis Pereira, da Universidade Nova de Lisboa UNL).

O projeto de Edgar Gomes é o ‘MusclePlate’, uma plataforma muscular e esquelética humana para modelagem de doenças e rastreio de medicamentos de alto rendimento.

O investigador Luís Pereira, por seu lado, viu ser selecionado para subvenção o projeto ‘EXCELL CELLulose’ de separadores nano compostos para a próxima geração de baterias inteligentes.

No âmbito do Horizonte Europa, as subvenções para prova de conceito — cada uma de um valor que pode ir até 150 000 euros — ajudam os beneficiários de bolsas do CEI a demonstrar a aplicação prática dos resultados de investigações de fronteira, incluindo as fases iniciais da sua comercialização.

Em rondas anteriores tinham sido já selecionados projetos de João Barata (IMM) sobre uma terapia para a Leucemia Linfoblástica Aguda, da ministra da Ciência, Elvira Fortunato, sobre grafenos verdes (UNL), de Manuela Gomes (Universidade do Minho) sobre ‘chips’ biológicos, e Ana Roque (Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNL) sobre acompanhamento não-invasivo de cancros do trato urinário.

Segundo dados de Bruxelas, um estudo concluiu recentemente que mais de 40% dos projetos financiados pelo CEI produziram resultados de investigação e foram citados em invenções patenteadas.