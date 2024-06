O ISEG – Lisbon School of Economics & Management fez o estudo de Avaliação do Impacto Económico da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Os resultados são apresentados no mesmo dia em que se sabe que o encontro de jovens com o Papa teve um lucro de mais de 31 milhões de euros.

As conclusões do estudo foram apresentadas em conferência de imprensa por Nuno Valério, professor aposentado do ISEG – Lisbon School of Economics & Management. Segundo a avaliação do ISEG, "parece possível afirmar que a realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 teve os seguintes efeitos principais sobre a economia portuguesa": aumento a curto prazo do nível da atividade económica, o qual pode ser avaliado em pelo menos 370 milhões de euros de valor acrescentado bruto, efeito concentrado no ano de 2023 (pelo menos 310 milhões de euros) e na região de Lisboa (pelo menos 290 milhões de euros); aumento a curto prazo do nível de emprego, o qual pode ter atingido num máximo de mais de 10 mil postos de trabalho no terceiro trimestre de 2023, uma vez mais concentrado na região de Lisboa; contribuição para a travagem em agosto do processo de redução da taxa de inflação em curso durante o ano de 2023; aumento do rendimento líquido, deduzidas as amortizações de capital físico e uma avaliação da deterioração do meio natural, da ordem dos 216 milhões de euros, uma vez mais concentrado no ano de 2023 e na região de Lisboa; aumento das infraestruturas e equipamentos disponíveis, o qual pode ser avaliado em cerca de 48 milhões de euros de formação bruta de capital fixo; um efeito positivo de longo prazo, não avaliável quantitativamente, em termos de reputação e intenções de procura futura, nomeadamente turística. Em resumo, conclui-se a existência de "dinamização da atividade económica, do emprego e do rendimentos líquido a curto prazo", assim como um "efeito positivo na reputação e procura futura a longo prazo".