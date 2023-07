“No primeiro semestre de 2023 viajaram mais de 37 milhões de passageiros na STCP, no total das 72 linhas (autocarro e carro elétrico histórico), superando em 13% os níveis de procura do mesmo período do ano anterior e estando a 1% dos números obtidos no ano de 2019 (época de pré-pandemia)”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela empresa.

De acordo com os números hoje divulgados pela transportadora, nos primeiros seis meses deste ano o número de passageiros chegou aos 37,4 milhões, abaixo dos 37,9 milhões de 2019, mas já acima dos 33,1 milhões registados no ano passado.

No modo autocarro, a empresa assinala uma “recuperação gradual na procura”, já que os números do primeiro semestre de 2023 (37,1 milhões de passageiros) se aproximam dos do mesmo período de 2019 (37,5 milhões), superando já o de 2019 (37,5 milhões).

Quanto ao elétrico, “no primeiro semestre de 2023 as linhas de elétrico histórico 1 e 18 transportaram perto de 320 mil pessoas, mais 28% do que no período homólogo de 2022 e mais 14% do que em 2019”.

Em 2023, as linhas 1 e 18 transportaram 317,4 mil passageiros, mais que os 248,3 mil de 2022 e do que os 278 mil de 2019.

“No entanto, olhando à contabilização total da procura no modo carro elétrico no primeiro semestre de 2019, quando estavam em funcionamento as três linhas de elétrico histórico, esta é de 355,4 mil de passageiros”, ressalva a STCP.

A empresa assinala que, como “desde 2021, a linha 22 (que fazia o percurso circular entre o Carmo e a Batalha) foi suspensa em virtude da empreitada de construção da futura linha Rosa da Metro do Porto”, isso justifica que “os números globais de pessoas transportadas nos elétricos históricos do Porto (317,4 milhares de passageiros nas referidas linhas 1 e 18) sejam ainda inferiores aos totais atingidos no primeiro semestre de 2019”.

“Os elétricos históricos voltarão a operar nas três linhas regulares quando for dada por concluída a empreitada de construção da futura linha Rosa do Metro do Porto e reposta a normal circulação no centro da cidade do Porto”, conclui a STCP.

Em 2022, STCP transportou 68,6 milhões de passageiros, um valor 34% acima dos 51 milhões de 2021, mas abaixo dos 76,7 milhões de 2019.