1. Crise climática listada como uma das principais razões para a realização de vasectomias

Nick Demediuk, um dos mais conceituados especialistas em vasectomia na Austrália, diz que cerca de 200 dos 4 mil pacientes que visitam a sua clínica anualmente são homens mais jovens sem filhos, sendo que cerca de 130 diz estar a fazê-lo pelo planeta.

Planeta A Uma volta ao mundo centrada nos temas que marcam. Todas as semanas, selecionamos os principais trabalhos associados à rede Covering Climate Now, que o SAPO24 integra desde 2019, e que une centenas de órgãos de comunicação social comprometidos em trazer mais e melhor jornalismo sobre aquele que se configura como um tema determinante não apenas no presente, mas para o futuro de todos nós: as alterações climáticas ou, colocando de outra forma, a emergência climática.

“Antigamente, era puramente pelo estilo de vida”, diz Demediuk. “Eles queriam viajar pelo mundo, trabalhar e não ficarem presos a uma criança. E isso mudou, provavelmente nos últimos três ou quatro anos. Agora o meio ambiente é a razão dominante”.

Várias foram as figuras públicas que partilharam a sua posição quanto às estruturas familiares tradicionais, como é o caso do Príncipe Harry.

Para ler na íntegra em The Guardian

créditos: Lusa

2. Será que a indústria da moda vai enfrentar a sua pegada?

Nova Iorque está prestes a tornar-se no primeiro estado dos EUA a regular uma indústria extremamente poluente e tóxica para o ambiente, que atualmente não tem qualquer tipo de regulação: a moda.

A nova lei aplicar-se-á a empresas de vestuário e calçados de vários tipos: marcas de alta-costura, como Prada e Armani; lojas de centros comerciais como a Nike; e empresas de fast-fashion como a Shein e Boohoo.

Sob esta lei, as marcar terão de mapear todo o processo de produção das suas peças, desde as matérias-primas ao envio da roupa ao cliente. Isto para que possa identificar em que fases da cadeia podem ser reduzidas as emissões de carbono, bem como abordar outros problemas sociais, como salários justos.

Para ler na íntegra em Gizmodo

3. Reciclar baterias é cada vez mais comum

Reciclar baterias é importante porque o crescimento de veículos eléctricos e de sistemas de armazenamento de baterias acabará por conduzir a milhões de toneladas de baterias que são inutilizáveis, a menos que sejam recicladas.

De acordo com números da Li-Cycle and Benchmark Mineral Intelligence, a indústria da reciclagem está a mudar e a crescer para se preparar para um aumento previsto de cinco vezes a quantidade de baterias de iões de lítio disponíveis para reciclagem a nível mundial até 2030.

As baterias de iões de lítio são utilizadas para alimentar veículos eléctricos, armazenamento de baterias e electrónica de consumo e contêm metais raros e caros como o cobalto e o níquel.

Para ler na íntegra em Inside Climate News

4. O locutor preferido da natureza está de volta

Sir David Attenborough retorna à BBC com Green Planet, para dar voz novamente a uma obra-prima técnica em formato de documentário que nos traz à terra, ao mundo das plantas e às maravilhas do planeta Terra: desde fungos bioluminescentes a 7 mil configurações de câmaras diferentes para gravar formigas.

Para ler na íntegra em The Guardian

créditos: Lusa

Por cá: Em 62 anos, Portugal perdeu o equivalente a 1313 campos de futebol de costa

Para travar a erosão costeira - apesar de não haver novas zonas em erosão significativa, o fenómeno intensificou-se entre 2010 e 2020 - estão programadas, até 2028, intervenções em seis troços. O objetivo será investir entre 45 a 60,3 milhões de euros para conter o avanço do mar, num problema que se agrava e atinge ao longo de 180 quilómetros.

Para ler na íntegra em SAPO24