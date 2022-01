Entre 1958 e 2020, Portugal continental perdeu 1313 hectares de costa, o equivalente a 1313 campos de futebol, com recuos da linha de costa entre 0,5 e 9 metros por ano, noticia este sábado o JN, citando informações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Para travar a erosão costeira - apesar de não haver novas zonas em erosão significativa, o fenómeno intensificou-se entre 2010 e 2020 - estão programadas, até 2028, intervenções em seis troços. O objetivo será investir entre 45 a 60,3 milhões de euros para conter o avanço do mar, num problema que se agrava e atinge ao longo de 180 quilómetros.

Na última década, o agravamento das taxas de erosão foi de um terço entre a Costa Nova (Ílhavo) e Mira, duas vezes entre Castelo do Neiva e Esposende, Ofir (Esposende) e Estela (Póvoa de Varzim), Cortegaça e Furadouro e a sul do Torrão do Lameiro (Ovar) e, pior, três vezes entre Cova-Gala e Lavos (Figueira da Foz).