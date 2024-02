Até agora só podiam candidatar-se ao Subsídio Municipal ao Arrendamento Acessível famílias que por ano ganhassem pelo menos 9.870 euros. A partir de agora, o limite mínimo está nos seis mil euros, com a autarquia a assumir que esta medida por abrangir cerca de duas mil pessoas.

Quem e como posso candidatar-me?

Todas as pessoas com mais de 18 anos, com contrato de arrendamento, ou promessa de, e cuja renda ultrapasse os 30% do rendimento mensal. Existe um valor máximo de renda, consoante a tipologia da casa. As candidaturas devem ser feitas na Plataforma Habitar Lisboa, até ao dia 9 de março.

"Estamos aqui ajudar as pessoas diretamente a pagar a casa. Se elas tiverem um contrato de arrendamento e estiverem a pagar uma renda muito alta, nós pagamos a diferença. Espero que as pessoas concorram.", afirmou a Câmara.