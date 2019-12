Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 21:21 locais (22:21 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 32 quilómetros a oeste do Capelo.

“De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Capelo e Castelo Branco (concelho da Horta, ilha do Faial)”, explica o CIVISA, acrescentando que o sismo foi ainda sentido com intensidade III na Praia do Norte, Feteira, Cedros, Flamengos, Conceição, Matriz e Angústias, no mesmo município.

Na quinta-feira, foram sentidos outros dois sismos com magnitude superior a 3 naquela ilha do grupo central dos Açores.

Desde 03 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.