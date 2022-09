Depois de se ter descoberto na última quinta-feira uma vala comum com cerca de 440 corpos, esta sexta-feira as autoridades ucranianas encontraram outra com 17 soldados ucranianos, marcada com uma cruz e com a frase "exército ucraniano, 17 pessoas. Morgue de Izyum".

A vala é perto daquela onde foram então descobertos mais de 440 corpos, no nordeste da cidade de Izyum. Esta sexta-feira foram revelados mais detalhes, nomeadamente a localização da mesma, numa floresta perto da cidade que foi reconquistada pelas tropas ucranianas no início da semana.

Entretanto, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos revelou nesta sexta-feira que quer enviar uma equipa a Izyum para verificar as alegações ucranianas.

"Os nossos colegas na Ucrânia estão a acompanhar essas alegações e pretendem organizar uma visita a Izyum para determinar as circunstâncias da morte desses indivíduos", disse.