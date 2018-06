“Pedimos humana e politicamente que Malta abra finalmente um dos seus portos, e permita que estas pessoas desesperadas desembarquem”, afirmou Salvini, que criticou, durante a campanha eleitoral, os navios de resgate de organizações não-governamentais (ONG), comparando-os a serviços de táxi que ajudam traficantes de migrantes.

Salvini afirmou que, depois do desembarque, Malta devia também apreender o navio.

Malta respondeu que “irá agir de acordo com as leis e protocolos aplicáveis”.

Segundo a lei Internacional, o país tem de responder se for o porto seguro mais próximo da embarcação, ou tal for pedido pelo capitão do navio.

A situação é semelhante ao recente impasse entre Itália e Malta, quando ambos os países recusaram entrada ao navio Aquarius, que foi obrigado a navegar mais 1.500 quilómetros na última semana até ao porto de Valência, em Espanha, onde desembarcaram 629 migrantes.