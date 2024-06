Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente, era um dos principais suspeitos de corrupção e tráfico de influência nos negócios do hidrogénio, pelo que as escutas de que foi alvo em 2021 acabaram por mostrar telefonemas com o seu tio “Manecas”, a propósito da construção da nova ponte sobre o Douro.

Segundo a CNN Portugal, Manuel Matos Fernandes pediu informações ao sobrinho sobre o concurso, mas este acaba por não dizer nada por saber da existência das escutas devido a um artigo da Sábado que revelou os nomes dos suspeitos.

As gravações mostram "Manecas” a dizer ao sobrinho que “vai ser conhecido o resultado do concurso da nova ponte sobre o Douro para o metro" e que "as reuniões têm corrido muito bem entre engenheiros e os arquitetos, e inclusivamente já terão tomado uma decisão, já escolheram as três” concorrentes finais.

Mas o ministro voltou a não referir nada. "Os senhores das escutas escusam de ficar a saber de tudo", terá respondido.

Apesar de o tio do ministro não chegar aos três finalistas que concorriam à obra, Matos Fernandes não se livrou das suspeitas, já que o Ministério Público diz que este "impôs o nome dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Inês Lobo no júri desse concurso como se tivessem sido escolhas da ordem dos arquitetos".