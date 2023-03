"As medidas anunciadas pelo Governo não nos convencem". Estas são as palavras do manifesto "contra a loucura das rendas e a falta de acesso à habitação" enviado à redação.

A coordenação da manifestação Casa Para Viver, marcada para o dia 1 de abril, às 15h em Lisboa e no Porto, insere-se "num ciclo europeu de protestos pela habitação".

"O pacote de medidas apresentado pelo Governo português e hoje parcialmente aprovado pelo Conselho de Ministros não é adequado para resolver a crise da habitação", lê-se ainda no comunicado. "Não baixa as rendas e é injusto porque continua a transferência de rendimentos do trabalho e do orçamento público para o imobiliário".

É criticado um Governo "mais disposto a negociar à direita e a defender os interesses dos grandes proprietários", um Estado que "renuncia à regulação sensata das rendas e dos lucros excessivos dos bancos" e medidas de apoio às rendas e ao pagamento de prestação bancárias que "são apenas temporárias e sujeitas a múltiplos critérios e vários procedimentos confusos".

Quanto a uma das medidas mais polémicas do pacote Mais Habitação, a do arrendamento forçado, defendem que foi uma "distração" com o objetivo de "promover a ilusão de que o Governo estava a tomar medidas fortes pela habitação".

Arrancou hoje a primeira fase do programa Mais Habitação, onde estão em causa medidas mais imediatas e apoios que serão passados em forma de decreto de lei, dispensando consulta pública e aprovação do Parlamento.

*Texto e pesquisa pela jornalista estagiária Raquel Almeida, edição pela jornalista Ana Maria Pimentel