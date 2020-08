O ex-presidente Evo Morales, que permanece líder do Movimento para o Socialismo (MAS, esquerda e a principal força no parlamento) apesar do seu exílio, acusou o atual governo de pretender ganhar tempo para “continuar a perseguir os dirigentes dos movimentos sociais e os candidatos do MAS”.

O MAS e a COB consideram que o adiamento da votação se destina a comprometer as hipóteses de Luis Acre, o seu candidato às presidenciais. Este dirigente está lado a lado nas sondagens com o antigo presidente Carlos mesa, candidato do centro-direita à chefia do Estado.

Mesa apoiou o adiamento das eleições, e as sondagens colocam-no com 26% das intenções de voto, à semelhança de Acre, ambos muito à frente da presidente interina de direita, Jeanine Áñez, que se situa nos 14%.

O ministério da Saúde já criticou os protestos de hoje, e os atuais dirigentes do país já interpuseram uma nova queixa judicial contra Morales, exilado na Argentina, mas que acusam de fomentar esta nova vaga de protestos.

De acordo com os últimos dados, a Bolívia regista 80.153 contágios e 3.153 mortos desde o surgimento dos primeiros casos em março.

No domingo foram anunciados 89 óbitos devido ao novo coronavírus, e que representa o dia com maior quantidade de mortes.

Estes números colocam a Bolívia entre um dos países do mundo mais afetados pela pandemia e em função da sua população, cerca de 11,5 milhões de habitantes, indica um estudo da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A Bolívia deve eleger um presidente, vice-presidente, deputados e senadores, em comícios adiados desde a anulação do escrutínio de outubro de 2019 entre acusações de fraude, ainda sob investigação judicial, a favor de Evo Morales

O ex-chefe de Estado foi declarado vencedor nas presidenciais, mas anunciou a sua renúncia ao referir que estava a ser pressionado por um golpe de Estado para abdicar do seu triunfo e abandonar o poder.