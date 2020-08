Conta o Jornal de Notícias que existem livrarias com os manuais escolares esgotados devido ao atraso no fornecimento das editoras, que falam numa "corrida contra o tempo" para ser possível responder às necessidades.

O Ministério da Educação determinou, apenas no início de julho, a suspensão da devolução dos livros do passado ano letivo devido à pandemia, obrigando a que todos os livros do próximo ano letivo — que começa a 14 de setembro — sejam novos, o que leva ao atraso das editoras.

Apesar de os pais saberem que nas primeiras cinco semanas deverão ser usados os manuais do ano passado, já estão a ser feitas encomendas para os novos livros.